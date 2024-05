Alegrete reage na criação de novos empregos e fecha março com saldo positivo, aponta Caged

Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho na manhã da última terça-feira (30).

Embora, ainda, sem os ajustes finais feitos pelo Ministério do Trabalho, Alegrete ficou no verde na abertura de novos postos de trabalho no terceiro mês do ano. Em março de 2024, foram 556 admissões e 415 desligamentos, com o avanço de 141 contratos de trabalho com carteira assinada.

Num comparativo com o último mês, foram 284 admissões e 376 desligamentos, com o término de 92 contratos de trabalho com carteira assinada. O setor agropecuário registrou saldo positivo de (+3), com 97 admitidos e 94 desligamentos. Indústria foi o setor destaque, com 131 novos contratados e 66 desligados, registrando um saldo positivo de (+65).

Coube ao setor de comércio o segundo melhor resultado do mês, com 173 novos contratos firmados e 129 desligamentos, totalizou (+44) contratos novos. O segmento de serviços manteve o padrão e ficou com uma margem boa de novos funcionários. 136 contratados e 99 desligados, registrando saldo positivo de (+37). O único setor que fechou no negativo foi o de construção que desligou 27 funcionários e admitiu apenas 16 servidores, ficando no vermelho no mês (-8).

O balanço trimestral registrou que o mês de março foi o melhor entre os primeiros meses do ano. Em janeiro, o saldo final ficou negativo em (-41), já em fevereiro o saldo reagiu e ficou em (+63) e em março cresceu ainda mais e fechou no verde, (+141) novos contratos de trabalho

Fotos: Eduardo Silveira