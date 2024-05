Câmara adia sessão desta quinta-feira

Share on Email

Devido às recentes condições climáticas adversas, com previsão de chuvas intensas, e em função de necessidades de manutenção estrutural do prédio, visando garantir a segurança de todos os servidores, além da mobilização de vereadores em atividades de assistência nos bairros afetados, a Sessão Ordinária prevista para o dia 02 de maio será adiada por decisão do presidente, vereador Moisés Fontoura.

A nova data para realização da sessão será no dia 03 de maio, às 9h. A Câmara Municipal de Alegrete expressa sua solidariedade para com todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade devido ao intenso volume de chuvas.