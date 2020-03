Cena rara: sessão da Câmara com plenário vazio

A realidade imposta pela pandemia de coronavírus mostra novos cenários em todos os setores da cidade.

A sessão ordinária da Câmara de Vereadores, desta quinta-feira, foi de casa vazia, apenas com a presença dos vereadores e um assessor por cada parlamentar.

Mesmo em quarentena, as sessões do Legislativo continuam, na pauta sempre há projetos que devem ser votados pelos vereadores, porque o Poder Executivo tem que dar conta de vários serviços essenciais à comunidade, que dependem muitas vezes de liberação de recursos e aprovação.

E, assim, com plenário vazio serão as sessões da Câmara ate que situação volte ao normal. Os vereadores também recomendam que as pessoas fiquem em casa, melhor indicação neste momento para evitar a disseminação do vírus.

Vera Soares Pedroso