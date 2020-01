Céu escuro indica chuva e temperatura mais amena em Alegrete

Mais uma semana quente de janeiro, o mês com mais tempo de luminosidade. As temperaturas em Alegrete não baixam de 36º C e a sensação térmica sempre fica acima disso.

Nuvens pretas no início da tarde anunciavam a mudança de tempo em Alegrete. A expectativa é que para esta quarta-feira tenha chuva de 40mm, amenizando o calor e a baixa umidade do ar aqui no Município.

Para quinta, também há previsão de chuva em Alegrete com mais 30 mm. Com o calorão que faz neste época toda chuva é bem vinda,mesmo que seja em pequenos volumes.

Mas para sexta-feira o tempo deve ficar seco e a temperatura volta a subir aqui no Município.

Os produtores de arroz dizem que estão tranquilos, porque as barragens até então estão dando conta. A maioria das lavouras está na fase de preenchimento de grãos.