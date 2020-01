Poste de energia, com transformador, cai em frente à Corsan

No início da tarde desta quarta-feira(15), um poste de energia, de madeira, caiu com o transformador na rua Severino Ribeiro.

O poste e o transformador ficaram no meio da rua. Por sorte, nenhum transeunte ou motorista foi atingido, assim como os veículos que estão estacionados nas imediações. Moradores disseram que já havia uma escora na estrutura. Não houve nenhum incidente que justificasse a queda, além da base que estava deteriorada, relatou uma dona de casa.

Uma comerciante disse que ficou apavorada com o estrondo que ocorreu. A queda do poste foi bem em frente a Unidade da Corsan. Alguns fios energizados ficaram sobre os carros. Uma equipe da Sirtec, terceirizada da RGE, já está no local.

Fotos: Sibele Pinto