Chegadas importantes e o retorno de um ídolo: saiba quem são os reforços do Inter para esta temporada

Lembrando que a estreia do Inter no Gauchão será no dia 26 de janeiro, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Depois do campeonato regional, o colorado focará as suas atenções no Brasileirão, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

Quanto às contratações, no sábado (8), as redes sociais do clube anunciaram a volta do meia D’Alessandro ao Beira Rio. Aos 40 anos, o meio-campista argentino fará a sua terceira passagem por Porto Alegre. Este será o último capítulo de uma relação de amor que iniciou em 2008. Entre os títulos que o camisa 10 conquistou no Inter, podemos citar a Copa Sul-Americana de 2008, sendo um dos destaques da equipe, e a Copa Libertadores de 2010. D’Alessandro acertou um contrato de quatro meses, tempo de duração do Gauchão, para ter a tão sonhada despedida diante do torcedor.

Além do retorno do ídolo da nação colorada, quem deverá estar na reapresentação do elenco no dia 11 de janeiro é o volante Liziero, do São Paulo. O empréstimo do jogador custou aos cofres do inter R$ 700 mil e será até o final desta temporada. Lizieiro tem 23 anos e, no segundo semestre do ano passado, não foi muito aproveitado pelo técnico Rogerio Ceni.

Com relação ao setor de ataque, o Internacional acertou com o centroavante Wesley Moraes. O centroavante foi emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra, até o fim do ano. No contrato, não há uma cláusula que permita o colorado exercer a opção de compra pelo atleta. Ele tem como característica fazer o pivô e preparar as jogadas aos companheiros. Seu estilo de jogo casa com o gosto de Alexander Medina. O Inter espera que Wesley consiga desempenhar o mesmo futebol que o rendeu o reconhecimento de melhor jovem da temporada 17-2018 do Campeonato Belga e que, um ano mais tarde, fez com que o técnico Tite o convocasse para amistosos da Seleção Brasileira.

Por outro lado, o que torcedor colorado não esperava era uma reviravolta na negociação envolvendo o Nikão. O meia-atacante estava praticamente acertado com o Internacional, no entanto, um entrave na parte burocrática entre o empresário do jogador e o clube impediu o acordo. Dessa forma, durante a madrugada de sábado (8), o São Paulo, que vinha mantendo contato e tinha interesse em contar com o atleta, conseguiu firmar o acerto. O acordo entre Nikão e São Paulo prevê um vínculo de quatro temporadas, com opção de extensão por mais uma.

João Baptista Favero Marques