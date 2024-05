População alegretense dá show de generosidade no auxílio aos desabrigados da enchente

A solidariedade dos moradores de Alegrete e região tem se destacado em meio à crise causada pelas enchentes que assolam o Estado e o Baita Chão. No Salão Vermelho da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Getúlio Vargas, uma corrente de ajuda se forma, com pessoas doando diversos itens para auxiliar os afetados pela calamidade.

Roupas, calçados, colchões e alimentos estão entre as principais doações recebidas, destacou a Secretária de Assistência Social Jaqueline Ramos. No entanto, uma questão importante vem à tona: a necessidade de cuidado ao selecionar as peças de vestuário doadas. Muitas vezes, entre as doações, encontram-se roupas em condições precárias, o que dificulta o uso por parte das pessoas necessitadas. Neste momento delicado, onde costurar ou lavar as roupas é um desafio para muitos, é essencial que os doadores verifiquem a qualidade das peças antes de entregá-las.

A situação em Alegrete é de mais de 500 pessoas afetadas pela enchente. Embora o Rio Ibirapuitã tenha iniciado recuo, o processo é lento e os impactos da inundação persistem. O prefeito Márcio Amaral destacou a importância das ações voluntárias que ocorrem no município, agradecendo a todos que, junto à Defesa Civil e ao Exército, estão trabalhando incansavelmente para proporcionar assistência aos necessitados.

Além das doações já mencionadas, a prioridade recai sobre os kits de limpeza e higiene pessoal, assim como roupas de cama, como lençóis e travesseiros, que estão em falta. É fundamental que as pessoas se informem junto à Defesa Civil ou no ponto de arrecadação sobre o que ainda é necessário doar. Os alimentos não perecíveis também devem ser entregues no Salão Vermelho da Prefeitura, garantindo que a distribuição seja feita de acordo com a demanda.