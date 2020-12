Chegou em Alegrete o mais novo aplicativo de mobilidade urbana

Compartilhe















O que? Você não conhece? Isso mesmo o Mobjá Alegrete, nascido aqui em nossa amada cidade.

Chegamos para fazer a diferença em sua mobilidade, chame para ir ao centro, mercado, farmácia ou onde for, carros limpos e higienizados motoristas de confiança excelência nos atendimentos, agilidade você encontra no MObjá Alegrete.

Plataforma que conta com sorteios mensais, com bonificação em dinheiro e mais de 8 motoristas capacitados para atender sua necessidade.

Carros preparados para toda a acessibilidade, prezamos muito pois cada cliente é único para nós.

Acha que acabou? Nossas corridas partem de R$6,50 exatamente, você ouviu bem! Temos o menor preço do mercado, justamente para ajudar você em seu transporte.

Baixe agora mesmo, entre na play store no seu Android e digite MOBJÁ, faça o download, instale, cadastre-se e pronto, agora é só usar.

Aproveitamos o momento para desejar a todos vocês um ótimo fim de ano agradecemos a todos que nos possibilitaram seguir juntos nessa evolução.

Um próspero ano novo são os votos de toda nossa equipe, Mobjá.

Texto: Marketing Mobjá