CIEP recebe ação do projeto “Centro Cultural vai à escola” em Alegrete

Oficina de bonecas abayomi e contação de histórias foram as atividades desenvolvidas nesta semana na escola Dr. Romário Araújo de Oliveira – CIEP em Alegrete.

A ação denominada *Centro Cultural vai à escola” faz parte do cronograma de atividades do projeto *Movimentando a Cultura no CC, promovido pela prefeitura de Alegrete e coordenado por Tatiane Quintana e Merlen Alves.

Para programação de julho ainda é possível agendar escolas nos dias 4 e 11 de julho. O projeto prevê sessão de contação de história e oficina de bonecas abayomi, sempre no turno da tarde. Agendamentos pelo 55 996334438. Já a Jornada Cultural com contação de histórias (atividade alusiva aos 45 anos da Biblioteca Pública Mário Quintana); recital poético infantil; gincana artística ocorre todas as terças de junho e julho, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, é preciso agendar.

O “Encontro com as Artes Clássicas”, com concerto de piano ao vivo; apresentação de ballet clássico; sessão de cinema educativo ainda tem os dias disponíveis (27/6 – 18/7). O projeto “Minha Escola lê” está apto para escolas da zona rural e acontece nas quartas-feiras de junho e julho, agendamento pelo 55 999732512.

A oficina de teatro para 3ª idade com a miinistrante Tatiane Quintana, será realizada aos sábados, às 15h, a cada 15 dias no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, informações pelo 55 996334438.

