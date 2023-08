Vídeo: árvore atinge caminhão na RSC 377; uma equipe realizava poda no local

Um caminhão dos Correios foi atingido durante uma operação de poda de árvore realizada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

De acordo com informações obtidas pelo PAT, em contato com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu quando um dos galhos da árvore caiu no momento em que o veículo passava pela via.

O motorista do caminhão saiu ileso, no entanto, o veículo ficou com danos consideráveis, além do galho que penetrou no para-brisa. A equipe responsável pela poda, que se encontrava às margens da rodovia, estava devidamente autorizada a realizar o trabalho no local, já as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas e esclarecidas.

O acidente aconteceu no quilômetro 373 da RSC 377, enquanto o motorista trafegava no sentido Manoel Viana-Alegrete. O Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), registrou a ocorrência.