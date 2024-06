Premiação do Mérito Esportivo é transferida em Alegrete

O tradicional Mérito Esportivo em sua XXII edição, foi transferido para uma nova data em Alegrete. O principal motivo foi a chuva, pois o salão de atos do Centro Cultural está com uma falha na cobertura causando algumas goteiras nos acentos do local.

O promotor, organizador e criador do Mérito Esportivo Elci Sidnei Abreu Pavani, procurou à reportagem do PAT para informar que a nova data será remarcada e divulgada em breve.”Faço questão de procurar o Alegrete Tudo e destacar que a premiação será remarcada, optamos por preserva o local, pois está com muitas goteiras. Tão logo seja possível repassarei à imprensa a nova data do evento”, disse o coordenador.

O Mérito Esportivo é o reconhecimento a quem faz o esporte acontecer. Com certeza o evento será um sucesso, só peço essa compreensão aos homenageados e aos familiares que estariam presentes, destacou Pavani.

Foto: Elci Pavani