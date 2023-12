Cinco alegretenses entre os mais de 30 mil participantes da São Silvestre

Os atletas daqui treinaram, diariamente, sendo que três já tem experiência na prova e dois estreantes. Jucélia da Silva, a única mulher do grupo vai pela primeira a São Paulo A atleta disse que a expectativa de todos é boa, já que amam correr e treinaram para a maior corrida de rua da América Latina. “Serão os 15km mais suados de nossas trajetórias em provas”, atestou.

De Alegrete vão a São Silvestre João Augusto Miranda Pedroso, Fábio Bilher Moura, Carlos César Torres, Francisco Dorneles e Jucélia da Silva. Quatro atletas saíram de Alegrete no dia 28 em carro da Prefeitura que os levou até Porto Alegre. De lá se encontram com o conterrâneo, que mora em Caxias. Juntos se dirigem de ônibus para São Paulo. A volta será de avião no dia 31 de dezembro até Porto Alegre e de lá voltam de carro da Prefeitura para Alegrete.

A corrida começa às 7h25mim, com a largada da categoria Cadeirantes. Logo na sequência, às 7h40min larga a Elite Feminina. A última saída acontece às 08h05min, com Elite Masculina, Pelotão C, Cadeirantes com guia e Pelotão Geral.