CineSesc com exibições gratuitas em Alegrete

O projeto CineSesc, através da unidade de Alegrete, vai promover oito sessões gratuitas nos meses de março e abril. De 7 de março a 25 de abril, haverá exibições de filmes aos sábados, a partir das 17h, no Ponto de Cultura Coletivo Multicultural, na Barros Cassal, 2160.

Em março, haverá sessões dos filmes “Arábia” (Brasil), “O Filho Uruguaio” (França), “Sabor da Vida” (Japão) e “O Cidadão Ilustre” (Argentina). Já em abril, as obras exibidas serão “Benzinho” (Brasil), “Paraíso Perdido” (Brasil), “Libertem Angela Davis” (EUA) e “A Mulher Invisível” (Brasil). Veja a programação completa abaixo.

Criado pelo Sistema Fecomércio-RS em 2007, o programa reúne todas as atividades culturais desenvolvidas pelo Sesc no Rio Grande do Sul, entre teatro, música, artes plásticas, literatura e cinema. Além de promover uma intensa troca de experiências e ampliar o acesso à produção artística, o Arte Sesc busca ser reconhecido como promotor de ações culturais no Estado, sendo elas não só apresentações artísticas, mas também de caráter formativo e educacional, orientadas por três eixos: transversalidade, diversidade e acessibilidade.

Confira a agenda do CineSesc Alegrete – programação de março e abril

Data: sábados

Horário: 17h

Local: Ponto de Cultura Coletivo Multicultural (Barros Cassal, 2160)

Entrada gratuita

07/03

ARÁBIA

Affonso Uchôa, João Dumans, 96 min, Drama, 2017, Brasil

Ao encontrar o diário de um trabalhador, numa vila operária em Ouro Preto, o jovem André entra em contato com a comovente trajetória de vida de Cristiano, em meio às mudanças sociais e políticas do Brasil nos últimos dez anos.

Classificação indicativa: 16 anos

14/03

O FILHO URUGUAIO

Olivier Peyon, 96 min, Drama, 2017, França

Uma mulher francesa embarca numa viagem para Montevidéu, no Uruguai, em busca de seu filho, que lhe foi tirado anos atrás.

Classificação indicativa: 12 anos

21/03

SABOR DA VIDA

Naomi Kawase, 113 min, Drama, 2015, Japão

Sentaro dirige uma pequena padaria que serve dorayakis – panquecas recheadas com pasta de feijão vermelho doce. Quando uma senhora de idade, Tokue, se oferece para ajudar na cozinha, ele relutantemente aceita. Mas Tokue prova ter um toque de mágica quando se trata de fazer “an”. Graças à sua receita secreta, o pequeno negócio logo floresce e com o tempo, Sentaro e Tokue abrem seus corações para revelar velhas feridas.

Classificação indicativa: Livre

28/03

O CIDADÃO ILUSTRE

Gaston Duprat, 118 min, Comédia, 2016, Argentina

Depois de recusar grandes e prestigiados prêmios em todo o mundo, o Sr. Mantovani, Prêmio Nobel de Literatura aceita um convite para receber o Título de Cidadão Ilustre de sua cidade natal na Argentina, que tem sido a inspiração para todos os seus livros. Acontece que aceitar este convite é a pior ideia de sua vida. Aguarde pelo inesperado quando você usou pessoas reais como personagens dos seus romances!

Classificação indicativa: 14 anos

04/04

BENZINHO

Gustavo Pizzi, 95 min, Drama, 2018, Brasil

O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe Irene em uma espiral de sentimentos, pois, além de ajudar a problemática irmã, lidar com as instabilidades do marido e se desdobrar para dar atenção aos seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para tal.

Classificação indicativa: 12 anos

11/04

PARAÍSO PERDIDO

Monique Gardenberg, 110 min, Drama, 2018, Brasil

José tem três filhos, sendo um deles adotivo, e é avô de um casal de jovens. Sua família, marcada por perdas e desencontros, tenta ser feliz numa antiga boate chamada Paraíso Perdido, onde cantam músicas populares e românticas.

Classificação indicativa: 14 anos

18/04

LIBERTEM ANGELA DAVIS

Shola Lynch, 102 min, Documentário, 2012, EUA

Um documentário que narra a vida da jovem professora universitária Angela Davis e como seu ativismo social a implica em uma tentativa fracassada de sequestro, que termina com uma troca de tiros, quatro mortos e seu nome na lista dos 10 mais procurados do FBI.

Classificação indicativa: 12 anos

25/04

UMA MULHER FANTÁSTICA

Sebastián Lelio, 109 min, Drama, 2017, Chile

Marina (Daniela Vega) é uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. Seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso e, para isso, canta durante a noite em diversos clubes de sua cidade. O problema é que, após a inesperada morte de Orlando (Francisco Reyes), seu namorado e maior companheiro, sua vida dá uma guinada total.

Classificação indicativa: 14 anos