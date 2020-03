Motorista embriagado tomba bitrem carregado de arroz em Alegrete

No final da tarde deste domingo(1°), o motorista, de 38 anos, de uma Scania bitrem foi preso pela Brigada Militar de Alegrete depois de tombar o veículo na Estrada do Silvestre.

Conforme informações dos policiais, eles receberam a informação através do 190 de que havia um acidente cerca de 20Km da cidade. No local, os policiais se depararam com a carreta tombada e grande parte da carga de arroz espalhada na estrada. Um dos semirreboques chegou a capotar.

Ainda, segundo ocorrência, o motorista saiu do local. Ele ligou para a companheira que foi até ele. O motorista saiu antes da Brigada Militar chegar, depois foi localizado em outro veículo em uma estrada vicinal. O condutor da Scania apresentava visíveis sinais de embriaguez e negou-se a realizar o teste do etilômetro. Por esse motivo, foi conduzido à UPA e atestado pelo médico plantonista, hálito etílico.

Próximo ao acidente os policiais constataram que aproximadamente 45 metros antes de tombar, o último semirreboque saiu fora da estrada e teria sido arrastado, com isso, capotou e tombou os demais(semirreboque e cavalinho).

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Plantão, foi determinado prisão em flagrante por embriaguez. O crime foi afiançável em 5 mil reais. Se for realizado o pagamento ele será ouvido e liberado, caso contrário, deverá ser recolhido ao Presídio Estadual de Alegrete. Até o momento desta postagem ainda não havia sido concluída a ocorrência.

O transbordo da carga já estava sendo providenciada. O motorista carregou na Conceição com destino à uma indústria de arroz em Alegrete. O homem nada sofreu.