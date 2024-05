Citadino de futsal tem previsão de início para o dia 22 desse mês

Alegrete está passando por um momento complicado no quesito social. As cheias do rio Ibirapuitã desabrigaram um bom número de pessoas no Município e com isso algumas atividades envolvendo futebol e futsal foram transferidas para o final do mês de maio.

O Citadino de Futsal estava com sua data de início marcada para o dia 1º de maio, porém, depois das cheias o evento ficou com a data a ser remarcada. A diretora do Sesc, Ivaneli Lemes, informou que a princípio a nova data ainda está em discussão, mas provavelmente será o dia 22 deste mês, quarta-feira.

O campeonato é um dos principais do Rio Grande do Sul. Há três anos, quando foi implementado o sistema de jogadores de fora, a competição cresceu muito e de desenvolveu de maneira exponencial levando um bom número de pessoas aos jogos. As partidas neste ano, serão disputadas em duas locais; ginásio da Arena Esporte e Lazer e Oswaldo Aranha