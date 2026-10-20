Citadino de Futsal volta nesta terça-feira

O Citadino de Futsal de Alegrete será retomado nesta terça-feira (20), após três semanas de interrupção em razão de uma série de eventos climáticos registrados no município. A Associação Jogos da Solidariedade (AJS) divulgou a programação de partidas para esta semana, com confrontos na terça (20) e na quarta-feira (21), no Ginásio da Arena Esporte e Lazer.

A competição é realizada pela Prefeitura de Alegrete em parceria com a Associação Jogos da Solidariedade. O retorno prevê jogos pelas séries A, B e C, reunindo equipes que disputam as diferentes categorias do campeonato.

Na terça-feira, a rodada começa às 19h, com o confronto entre Al Nasser e Alvorada, pela Série C, Chave B. Às 19h50, ASSAD e CAID se enfrentam pela Série A. Fechando a noite, às 21h10, AABB e Venelle Rede Conesul entram em quadra, também pela Série A.

Na quarta-feira, a programação inicia às 19h, com AABF e Flamengo, pela Série C, Chave B. Às 19h50, Raça e ATHLETIC disputam uma partida pela Série B, Chave B. Na sequência, às 20h40, Boca Juniors Ibirapuitã e Resenhistas jogam pela Série B, Chave A. O último confronto da noite será às 21h10, entre Deportivo La Portera e Center Fhotos SAAD, pela Série A.