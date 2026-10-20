RG Futsal é campeã da III Copa Boqueirão em Santiago na categoria Sub-13

Equipe de Alegrete também garantiu o terceiro lugar na Sub-11, e João Ludwig foi eleito destaque e melhor jogador da categoria Sub-13

A RG Futsal, de Alegrete, conquistou o título da categoria Sub-13 da III Copa Boqueirão, realizada no último domingo (18), em Santiago. A competição reuniu equipes de diferentes municípios da região Central do Rio Grande do Sul, incluindo Santiago, Jaguari e Santa Maria, promovendo o futsal de base e a integração entre jovens atletas.

Um dos grandes destaques da conquista foi João Ludwig, eleito destaque e melhor jogador da categoria. Na decisão, o atleta teve atuação decisiva ao marcar três gols, anotando um hat-trick e contribuindo diretamente para a vitória que garantiu o título à equipe alegretense.

Além do excelente desempenho na Sub-13, a RG Futsal também teve participação expressiva na categoria Sub-11, encerrando a competição na terceira colocação geral. A equipe foi eliminada na semifinal diante da SER Santiago, representante da cidade-sede e reconhecida pelo trabalho desenvolvido no futsal de base.

O técnico Rodrigo Gasolina destacou a satisfação com o desempenho dos atletas e a capacidade da equipe de Alegrete de competir em alto nível diante de adversários tradicionais.

“Feliz por estar jogando de igual para igual com uma potência igual à SER Santiago, uma equipe que é referência no futsal de base. Orgulhoso por representar bem o nosso Alegrete”, ressaltou o treinador.

Os resultados na III Copa Boqueirão reforçam o trabalho desenvolvido pela RG Futsal na formação de jovens atletas e levam o nome de Alegrete ao destaque em uma competição regional. A conquista do título Sub-13 e o terceiro lugar na Sub-11 demonstram o potencial das equipes e valorizam o desenvolvimento do esporte entre crianças e adolescentes do município.