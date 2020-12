Cliente de banco denuncia dois empréstimos consignados depositados em sua conta

Mulher de 46 anos tem mais de R$ 5.600,00 depositados em sua conta e registra o ocorrido na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Segundo o boletim, a alegretense que reside no bairro Vera Cruz, disse que foi sacar o seu benefício no incio do mês, quando constatou que havia um depósito de R$ 4.395,61. Um consignado do banco Ficsa em 84 parcelas de 108,09. O que no total iria representar mais de 9 mil reais.

Neste mesmo dia identificou que tinha um outro empréstimo no valor de R$ 1.275,61, realizado em 84 parcelas de R$ 31,38, o que ficava num total acima de 2mil reais. Este segundo, seria do banco Itaú consignados.

A mulher destacou que em momento algum solicitou os empréstimos ou autorizou que outra pessoa os realizassem.

Impactada com os consignados, a vítima procurou a polícia para ter seus direitos assegurados. Estes depósitos têm sido recorrentes em contas na Caixa Econômica Federal, de acordo com alguns registros nos últimos meses na DP.