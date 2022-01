Com a reposição salarial, aumento na folha do funcionalismo é de mais de 1 milhão de reais

A revisão Geral Anual dos vencimentos, salários, proventos e pensões do funcionalismo público municipal; “Revisão Geral Anual dos subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais em consonância com a Lei nº 6.292/2020 ; previsto em Lei para o salários de todos os servidores da Prefeitura, neste início de 2022, foi de 10.16%, conforme a reposição da inflação.

Entra em vigor a proibição aos veículos de tração animal em Alegrete das 11h às 17h

Esse reajuste é para todos os servidores da Prefeitura de Alegrete. De acordo com o Secretário Municipal de Finanças e Orçamentos, José Luiz Cáurio, houve a solicitação de índice de Pessoal para verificar a possibilidade de um ganho real de 5.45% para funcionalismo, em razão de não ter ocorrido a revisão ano passado devido a Lei Complementar 173, contenção de despesas diante da pandemia.

O salário bruto do Prefeito, ainda sem a reposição de 10.16% é em torno de 22.400 líquido. Com a revisão o Prefeito passa para 25.800. Confira os dados do número de servidores e valores do Executivo.

Prefeitura- Servidores:



•1.949 Servidores concursados

•107 CCs

•19 com subsídio(prefeito, vice, Secretários e 5 conselheiros tutelares.



Total:2.075 Servidores

Folha de pagamento com encargos ao mês/ ano 2020



Mês:

R$ 10.372.010,14

Ano 2021:

R$ 124.464.121,70

Com a reposição de 10,16% (INPC 2021):



Mês:R$ 11.425.806,37

Ano 2022:

R$ 137.109.676,46

Quantidades de CCs=107



Valor líquido: R$ 342.000,00

Valor Bruto: R$ 420.000,00



Já em relação à Câmara de Vereadores:

O valor dos vereadores com subsídio bruto atual = R$ 8.447,10 – INSS – IRRF = R$ 6.448,30, com a revisão passa para R$ 7.165,11.

O Presidente da Câmara Anilton Oliveira, disse que para os servidores da Casa, além da revisão, foi concedido um ganho real de 5.44% que é a reposição da inflação do ano de 2020.

No total, cinco vereadores votaram contra: Eder Fioravante, Fábio Peres, Luciano Belmonte, João Monteiro e Vagner Fan. A votação unânime a favor foi da reposição para os servidores municipais e também para o ganho real dos servidores da Câmara.