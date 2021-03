Com avanço do coronavírus, escolas municipais suspendem atendimento ao público

Compartilhe















A Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer comunicou nesta sexta-feira (5) que está suspendendo todos os atendimentos presenciais nas escolas da rede pública municipal e nas instituições ligadas à Secel.

Segundo o comunicado, a Secretaria segue determinações do Governo do Estado, que restringe atividades devido ao avanço da covid-19, através do decreto de bandeira preta. Portanto, não haverá expediente para atendimento externo dentro da rede de ensino municipal.

Todos os diretores das escolas já foram comunicados e orientados a disponibilizar contato telefônico visível os locais para atendimento em casos excepcionais. “A medida, que visa a preservação da vida, é válida durante a vigência da bandeira preta no Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. O retorno do atendimento ao público só será feito quando houver anuência das autoridades de saúde”, diz a nota.

Segundo a secretária da Secel, Angela Viero , tanto o atendimento ao público como o retorno às atividades só ocorrerão quando houver anuência das autoridades de saúde. “Tomamos todas as medidas para garantir um retorno seguro às salas de aula, mas a evolução da doença atingiu níveis elevados e agora nos cabe atender ao Modelo de Distanciamento Controlado”, afirmou a secretária.

DPCOM