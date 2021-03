Santa Casa, de Santana do Livramento, flagra tentativa de entrega de vodka na Ala Covid

Compartilhe















Na tarde desta sexta-feira (05), a equipe do Sentinela 24H foi até a Santa Casa de Misericórdia, acompanhar uma situação atípica e que chocou a equipe do hospital.

Segundo informou Leda Marisa, visitantes foram flagrantes tentando entregar para uma paciente internada na Ala Covid, uma bolsa contendo alguns biscoitos doces e uma garrafa de vodka.

“Nos deparamos com um saco de bolachas e a bebida alcoólica”, declarou a Diretora interina do hospital. Segundo ela informou na transmissão ao vivo, o estado do paciente poderia ter se agravado mais, caso ingerisse tanto esses alimentos quanto a bebida.

Os alimentos e a bebida foram apreendidos pelo hospital. Outra situação extremamente preocupante se deve ao número de pacientes hospitalizados em Livramento, devido ao Coronavírus.

Segundo Leda informou, somente dois leitos estariam livres na Ala Covid, enquanto os leitos UTI de Covid estariam todos ocupados. Em caso de mais pacientes precisarem de internação, iriam para o banco de leitos do Estado.

Foto e fonte: Yuri Teixeira | Sentinela 24H