Com projeção de alta nas vendas, supermercados têm horário diferenciado neste dia 31

Tradicionais nas festas de fim de ano, entre os produtos mais procurados estão os espumantes, com mais de 5 milhões de garrafas vendidas pelo setor em dezembro, e os panetones, com pelo menos 4 milhões de unidades comercializadas.

Também entram na lista as aves natalinas, como peru e chester, com 850 mil itens vendidos, e as caixas de bombom, com 4 milhões de unidades a serem comercializadas para o período de festas.

Entre os otimistas, a expectativa maior é que a compra de carnes para o feriado tenha aumento. É esperado uma alta de 18% no volume de vendas, comparado ao ano anterior. Outra área que deve ser impulsionada é a de cervejas, com alta de 16%.

Para o último dia do ano é bom o consumidor ficar atento aos horários de funcionamento dos principais supermercados de rede em Alegrete. A rede Peruzzo, assim com no Natal abrirá às 8h e fecha às 20hs, incluindo a Ecomix. O Supermercado Baklizi atenderá seus clientes das 8 às 20hs.

Tendência é que movimento seja intenso na parte da manhã

Já a Vivo Supermercados, matriz e filial Cidade Alta, terá o horário de atendimento das 8hs às 19hs. Enquanto o Nacional abre às 8 e fecha às 20hs.