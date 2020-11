Começou a Black Friday na CVC Viagens

Muitas pessoas estão em dúvida na hora de planejar suas férias ou aquela viagem especial com a família para comemorar as festas de final de ano. É hora de descansar e agradecer por mais um ano de lutas e conquistas.

E, para ajudar na hora de decidir, a CVC Viagens pensou em tudo para surpreendê-lo. Pacotes incríveis, condições, destinos paradisíacos e a segurança que só a CVC oferece.

Começou a Black Friday na CVC!

Agora você pode reservar uma viagem para aquele destino maravilhoso no Brasil ou no mundo com condições e preços imperdíveis.

Você paga em até 12 vezes sem juros e aproveita o melhor da vida. Ah, e a CVC oferece assistência em todas as etapas da viagem.

Mas aproveite porque as ofertas são por tempo limitado.

#blackfridaycvc

Acesse as redes sociais, whatsapp, instagram e facebook ou vá até a agência na General Sampaio 1096, sala 102, fale com o Rodrigo e informe-se.

Solicite seu orçamento pelos Whatsapp da CVC Alegrete:

Whatsapp: 55 99152 7722 e 53 99947 7440.

Endereço: General Sampaio, 1096, Sala 102, Centro

Facebook: CVC RS – Alegrete

Instagram: cvc.rs.alegrete

Aline Menezes