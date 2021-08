Depois da divulgação de que o Governo do Estado não emitiu novos avisos e liberou desfile no dia 20, a reportagem do PAT conversou com Prefeito Márcio Amaral, Coordenador da Semana Farroupilha – Cléo Trindade e com o Coordenador da 4ªRT – Marco Saldanha para saber se, dentro do que já estava previamente programado, iria ocorrer alterações para os Festejos Farroupilhas.

Conforme o Prefeito Márcio Amaral, embora o Governo do estado tenha proporcionado algumas flexibilizações, isso vem acontecendo conforme os dados e números relacionados à pandemia, atualmente sem nenhum alerta, até o momento, os protocolos que deverão ser seguidos vem ao encontro com o que já tinha sido programado, portanto, sem alterações. Ele ainda comentou que não está permitido danças em CTGs e piquetes o que deve alterar o formato do jantar que vai acontecer no CTG Farroupilha no próximo dia 27 de agosto. Tudo indica que será um jantar/Show.

Já o Coordenador da Semana Farroupilha – Cléo Trindade, também acrescentou que a programação se mantém inalterada, embora o momento seja muito diferente de outros períodos, contudo, os cuidados ainda são indispensáveis. “Pensamos em um formato que vai atender todas as medidas e protocolos, evitando assim, as aglomerações e, desta forma, também realizar o evento. Com isso, as medidas que foram flexibilizadas não diferem muito do que vamos oferecer”- citou.

Para encerrar, o Coordenador da 4ªRT – Marco Saldanha também confirmou que a programação que já havia sido debatida contempla algumas atividades que estão liberadas pelo Decreto Estadual. Assim, a diferença seria a chegada da Chama Crioula na Praça ou arquibancadas o que permanece proibido, pois isso, sim iria gerar aglomerações.

A chegada da Chama Crioula será dia 13 de setembro de 2021 (segunda-feira). A distribuição da Chama Crioula Municipal será na AFUNCAAL as 10 h. E, o Dia 20 será marcado por uma cavalgada que vai contemplar desde a Zona Leste até a Zona Sul. O número de cavalarianos será limitado.

Veja abaixo a programação completa:

29 de agosto de 2021 (domingo)

Concurso de Peões e Prendas dos Festejos Farroupilhas

Local: GN Ibirapuitã

Horário: 09 h

05 de setembro de 2021 (domingo)

Concurso de Peões e Prendas Mais Bem Pilchados à Cavalo dos Festejos Farroupilhas

Local: Museu do Gaúcho

Horário: 09 h

09 de setembro de 2021 (quinta-feira)

Geração da Chama Crioula Regional

Local: Capela Queimada – Estância Santa Jovita

Horário: 18 h

11 de setembro de 2021 (sábado)

Distribuição da Chama Crioula Regional

Local: Monumento ao Tradicionalismo – Marco das Divisas

Horário: 09 horas

13 de setembro de 2021 (segunda-feira)

Distribuição da Chama Crioula Municipal

Local: AFUNCAAL

Horário: 10 h

Live “A Retomada” Transmissão:

Facebook Festejos Farroupilhas

Horário: 19 h

14 de setembro de 2021 (terça-feira)

Live “O Comércio” – Dia do Cavalo Crioulo

Transmissão: Facebook Festejos Farroupilhas

Horário: 19 h

15 de setembro de 2021 (quarta-feira)

Live “As Anitas de Hoje”

Transmissão: Facebook Festejos Farroupilhas

Horário: 19 h

16 de setembro de 2021 (quinta-feira)

Sessão Solene Câmara de Vereadores

Local: CTG Vaqueanos da Fronteira

Transmissão: Facebook Festejos Farroupilhas

Horário: 19 h

17 de setembro de 2021 (sexta-feira)

Audiência Pública

Local: CTG Aconchego dos Caranchos

Horário: 14 h

Missa dos Festejos Farroupilha

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Transmissão: Facebook Festejos Farroupilhas

Horário: 19 h

18 de setembro de 2021 (sábado)

7º Cantinho Farroupilha

Local: CTG Farroupilha

Transmissão: Facebook e YouTube Canto Farroupilha

Horário: 14 horas

13º Canto Farroupilha

Local: CTG Farroupilha

Transmissão: Facebook e YouTube Canto Farroupilha

Horário: 20 horas

20 de setembro de 2021 (segunda-feira)

Cavalgada do Dia do Gaúcho

Concentração: Praça da Juventude e adjacências

Saída: 10 h