No início da madrugada deste sábado (14), o condutor de um Monza sofreu um grave acidente ao colidir em um Fox, estacionado.

O fato aconteceu na rua Maurício Cardoso próximo ao antigo Cerca de Pedras. O homem de 22 anos que dirigia o Monza sofreu lesões na face e escoriações. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA.

Motorista não habilitado provoca grave acidente na Maurício Cardoso

Conforme relato aos policiais, ele descia a rua Maurício Cardoso, teria perdido controle da direção e colidido no veículo estacionado fazendo com que o Fox fosse arremessado pra fora da via.

Com o impacto, o Monza tombou na pista. O motorista, não é habilitado e teria se negado a realizar o teste do etilômetro.

Os dois veículos tiveram danos de grande monta. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete.