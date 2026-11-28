O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até a próxima segunda-feira (30) o prazo de inscrições para o processo seletivo temporário que vai contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. Em Alegrete, estão previstas 22 vagas para o cargo de recenseador.

Em todo o Brasil, são oferecidas 27.279 vagas. Para participar da seleção, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos na data da contratação.

A remuneração pode ultrapassar R$ 5 mil, conforme a produtividade e os critérios de remuneração previstos para a função. Além dos valores recebidos pelo trabalho, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-deslocamento, auxílio pré-escolar, férias proporcionais acrescidas de um terço e 13º salário proporcional.

Como será o trabalho?

Os profissionais selecionados serão responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, realizar entrevistas com produtores rurais e registrar informações por meio de dispositivos eletrônicos de coleta.

Entre os dados levantados estarão informações sobre produção agrícola, pecuária, aquicultura, utilização da terra, mão de obra e características dos estabelecimentos rurais.

O trabalho é considerado fundamental para a atualização das estatísticas do setor agropecuário brasileiro, servindo de base para pesquisas, elaboração de políticas públicas e planejamento de ações governamentais.

Os contratos terão duração inicial estimada de seis meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE, respeitado o limite legal de quatro anos.

Provas em janeiro de 2027

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h.

O exame contará com 60 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Técnicos sobre o Censo Agropecuário.

Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos no total e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina.

Os convocados também deverão participar de treinamento obrigatório, com aproveitamento mínimo de 60%.

Confira o cronograma

Inscrições: até 30 de novembro de 2026.

até 30 de novembro de 2026. Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h.

31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. Divulgação do gabarito preliminar: 1º de fevereiro de 2027.

1º de fevereiro de 2027. Resultado preliminar da prova: 5 de março de 2027.

5 de março de 2027. Procedimentos de validação das cotas: entre março e abril de 2027.

entre março e abril de 2027. Resultado final: 30 de abril de 2027.

Com 22 oportunidades previstas para Alegrete, o processo seletivo representa uma possibilidade de contratação temporária para quem busca ingressar no mercado de trabalho e participar de uma das principais pesquisas estatísticas do país, voltada ao levantamento de informações sobre a realidade do campo brasileiro.