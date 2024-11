Precisamos acreditar que o altruísmo e o bem estão entre nós; saiba por quê

Share on Email

Como dizia Confúcio, ‘a verdadeira sabedoria está em viver de maneira a beneficiar os outros’. E, assim, por meio de um ato de solidariedade, a esperança se renova, e a confiança no bem que há nas pessoas floresce, mesmo nos momentos mais difíceis.

No último dia 15 de novembro, o casal de pescadores esportivos Elaine Martins Corrêa e Marcelo Dorneles Oliveira procurou o Portal Alegrete Tudo em busca de ajuda para localizar um material de pesca perdido. Entre os itens estavam uma vara, uma carretilha e um espeto, essenciais para a prática de seu esporte. A publicação gerou um expressivo engajamento que trouxe um grande alívio para a dupla.

Graças ao gesto de solidariedade de Jones Mott e a esposa, que ao verem a postagem, entraram em contato com Elaine e informaram que haviam encontrado os objetos. O casal não escondeu a surpresa e a emoção ao receber a boa notícia no domingo, 17 de novembro, quando se efetivou a devolução do material.

Elaine e Marcelo expressaram sua gratidão e admiração pelo caráter e espírito humanitário de Jones e a esposa, destacando que, quando já haviam perdido as esperanças, a ação altruísta restaurou sua confiança na bondade das pessoas.

Por fim, o casal fez questão de desejar a Jones Mott e sua família muita saúde e felicidade, ressaltando o valor dessa simples, mas significativa, atitude.