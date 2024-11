Cine Cult Alegrete promove Sessão dos Campeões com vencedores do Circuito Sicredi de Padel

No último final de semana, entre os dias 8 e 10 de novembro, Alegrete sediou a 3ª Edição do Circuito Sicredi Match Point de Padel. O evento reuniu atletas de diversas categorias, com um total de 11 modalidades disputadas – seis masculinas e cinco femininas. A competição consagrou vários campeões, fortalecendo o esporte no município e celebrando o talento dos participantes.

Como parte das comemorações, uma iniciativa especial foi organizada em parceria com o Cine Cult Alegrete: a “Sessão dos Campeões”. Nesta segunda-feira, 19 de novembro, às 18h30, os vencedores do torneio estarão presentes em uma exibição exclusiva do filme Gladiador 2.

A sequência do clássico dirigido por Ridley Scott, que foi sucesso de crítica e público em sua primeira edição, gera expectativas de ser destaque novamente nas cerimônias do Oscar. A presença de Denzel Washington no elenco é um dos fatores que têm atraído atenção, dado seu histórico de premiações.

O público está convidado a participar desse momento especial, onde o espírito de vitória do Padel Alegretense se une ao impacto de uma produção cinematográfica de grande escala.