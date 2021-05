Confira os locais de vacinação contra Covid-19 dos profissionais da educação

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que a vacinação dos profissionais da educação será realizada em quatro locais nesta quinta-feira, 27. Nesta primeira fase serão cadastrados profissionais da educação, professores e funcionários, que atuam na educação infantil da rede pública e privada, com exceção dos motoristas, que devem ser vacinados em etapa posterior.

O cadastramento acontece nesta quarta-feira, 26, nas UBSs de referência, mediante comprovação de atividade profissional, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

Confira os locais:

– Os trabalhadores da educação que realizaram cadastro nas UBS Boa Vista, UBS Macedo e UBS Vera Cruz devem se vacinar na UBS Vera Cruz;

– Os trabalhadores da educação que realizaram cadastro na UBS Piola, UBS Prado e UBS Rondon devem se vacinar na UBS Rondon;

– Os trabalhadores da educação cadastrados na UBS Dr. Romário, UBS Saint Pastous, UBS Promorar, UBS Nova Brasília e Centro Social Urbano devem se vacinar no Centro Social Urbano;

– Os trabalhadores da educação cadastrados na ESF Cidade Alta, UBS Vila Nova e no antigo PAM (ESF Bento Gonçalves) devem se vacinar no antigo PAM.

A vacinação acontece durante o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e começa a partir das 8h30. Para se vacinar é obrigatório apresentar no ato de vacinação documento de identidade, CPF e comprovação de atuação na área.

“Lembramos que ao final do turno somente serão abertos frascos de vacina se for possível utilizar todas as doses contidas no frasco, pois após abertos devem ser aplicadas todas as doses em um curto período de tempo”, esclareceu a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura.