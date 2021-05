Professores e funcionários da educação serão vacinados em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que começa nesta terça-feira (25) e quarta-feira (26) o cadastro de profissionais da educação para receber a vacina contra a Covid-19.

Nesta primeira fase serão cadastrados profissionais da educação, professores e funcionários, que atuam na educação infantil (creches e EMEIS) da rede pública e privada, com exceção dos motoristas, que devem ser vacinados em etapa posterior. O cadastro será realizado em todas as UBSs. Na quinta-feira (27) será a aplicação da vacina, apenas no antigo PAM.

O cadastramento acontece nas UBSs de referência, mediante comprovação de atividade profissional, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

“São cerca de 300 servidores do município, entre funcionários e professores, que atuam nas EMEIS que poderão receber a vacina nessa primeira fase”, esclareceu a secretária de educação, cultura, esporte e lazer Ângela Viero.

“Essa é uma demanda da população e como todas as decisões que tomamos estávamos organizando a melhor forma de viabilizar a vacinação dos profissionais da educação para proporcionar mais segurança a eles e a nossas crianças.

Temos responsabilidade com a nossa gente e como gestores todas as nossas ações precisam ser muito bem planejadas e executadas. É um momento delicado e estamos buscando a melhor forma de atendermos a população e construir um novo futuro para todos”, destacou o prefeito Márcio Amaral.