Conheça as marcas exclusivas do Mercadão dos Óculos

Para adquirir óculos com segurança e confiança, você precisa saber mais das marcas exclusivas do Mercadão dos Óculos.

Além de possuir fábrica própria e uma variedade de produtos com qualidade, óculos de grau com lentes dos melhores laboratórios, armações e óculos solares, a rede de óticas que mais cresce no Brasil possui marcas exclusivas que atendem todos os padrões exigidos, totalizando mais de 60 modelos para todos os estilos.

Desta forma, conhecer as marcas é muito importante na hora de fazer sua escolha.

Coleção Luan Santana – uma marca consagrada muito aceita no segmento óptico é a coleção Luan Santana (LS & YOU EYEWEAR). A linha segue as últimas tendências do mercado de óculos, tanto nos modelos de grau, como nos solares. Além do visual moderno e clean, cada lente possui proteção UV de fábrica para que o cliente sinta-se completamente seguro e preservando a saúde dos seus olhos.

Coleção Chris Flores – uma linha exclusiva feminina de óculos de grau e solares, com vários modelos, astes leves, cheios de modernidade para qualquer estilo de acordo com o formato do seu rosto.

Coleção Rizz – armações elegantes, exclusivas e rica em detalhes. Modelos femininos e masculinos.

Lentes exclusivas – uma excelente novidade são as lentes digitais Eurolux. Seu desenho (formas) foi criado pelo conceituado laboratório alemão Zeiss, exclusivamente para o Mercadão dos Óculos.

Aproveite as promoções do Mercadão dos Óculos para o mês de outubro:

Mês das Crianças – Lentes com filtro azul, 50% de desconto a partir de R$ 199,00. E nesta sexta à tarde e sábado pela manhã, leve seu filho até o Mercadão dos óculos e deixe ele brincar na imaginação com uma pintura facial, totalmente gratuita em homenagem ao Dia das Crianças.

Promoção, “Comprou, Ganhou” – O cliente que realizar a compra de um óculos completo a partir de R$ 400,00, estoura o balão surpresa na loja e ganha o prêmio na hora. Os prêmios podem ser: um solar, a armação, lente antirreflexo ou um super desconto.

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente.

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes