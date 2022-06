Consultoria Júnior da Urcamp irá sortear 12 smart tv de 70 polegadas

Uma parceria entre a Urcamp e a Consultoria Júnior da Instituição irá contemplar os estudantes de graduação presencial que fizerem sua matrícula ou rematrícula antecipadamente. O prazo, que iniciou no dia 14 de junho, encerra em 25 do mês corrente, às 23h59min. Aqueles que efetivarem, isto é, quitar o boleto dentro do vencimento, até 05 de julho, irão concorrer aos sorteios de televisores smart 70 polegadas. Ao total, 12 acadêmicos serão presenteados até o fim do ano.

As vantagens de fazer a matrícula/rematrícula antecipada, é que além do estudante garantir a sua vaga para o próximo semestre, cujas aulas iniciam em 1º de agosto, o semestre é parcelado em seis mensalidades e o primeiro boleto tem vencimento apenas para julho. Foi pensando nisso que a Consultoria Júnior elaborou uma campanha que trouxesse ainda mais benefícios para quem deseja se antecipar. Se o Brasil é o país do futebol, a Urcamp é a Instituição da inovação: matriculou ou rematriculou até o dia 25 de junho, às 23h590min, e quitou o boleto até o vencimento, já está concorrendo a uma smart tv de 70 polegadas para acompanhar a Copa do Mundo. Serão dois sorteios por mês até o fim do ano de 2022 para contemplar os dois grupos, sendo um de ingressantes (matriculados) e o outro de veteranos (rematriculados). O primeiro ocorre no dia 09 de julho pela Loteria Federal, de acordo com o Regulamento da Campanha da Consultoria Júnior, onde estão previstas as regras específicas de participação.

Vale ressaltar que aqueles que realizarem a matrícula ou rematrícula até o dia 25 de junho, porém, não quitarem o boleto da primeira mensalidade até 05 de julho, não participarão do sorteio. A lista de participantes do sorteio será a mesma até dezembro e a entrega dos televisores será feita aos estudantes que estiverem sem débitos junto à Instituição, isto é, com as mensalidades em dia. Matrículas e rematrículas realizadas a partir do dia 26 de junho não serão contempladas por já estar fora do período estabelecido pelo Regulamento na categoria de antecipada.

Onde e como fazer a matrícula e rematrícula

Fazer a matrícula é rápido, fácil e na palma da mão. Com o processo realizado através do Portal do Aluno, em sou.urcamp.edu.br, os candidatos podem acessar o seu perfil e selecionar o módulo desejado, sem precisar de filas ou comparecer presencialmente ao campus. Ainda assim, a equipe da Central de Atendimento fica disponível para sanar dúvidas das 9h às 21h, sem intervalo, no chat do site urcamp.edu.br ou pelo WhatsApp 53 32428244. As rematrículas para os estudantes da Graduação i e Graduação i Flex são realizadas da mesma forma e lugar; no entanto, alunos dos demais currículos seguem fazendo este processo junto aos seus coordenadores de curso.