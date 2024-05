Corpo de homem é encontrado dentro de carrinho de sucata em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo relatos, quatro indivíduos chegaram ao local, abandonaram um carrinho(de sucata) e em seguida fugiram.

O corpo, ainda não identificado, pertence a um homem e, de acordo com o delegado da Polícia Civil, Ewerton Mello, a morte ocorreu recentemente. A perícia de Santana do Livramento foi acionada para investigar os vestígios encontrados nas proximidades do cadáver.

União Operária 1º de Maio completa 99 anos de vasto legado histórico em Alegrete

O corpo foi descoberto envolto em uma lona, semelhante a mesma usada em piscina, dificultando a obtenção de detalhes adicionais. O homem estava com uma mordaça na boca e aparentemente com uma corda no pescoço.

Familiares de Jardel Nunes, um jovem desaparecido na cidade, estão acompanhando o trabalho dos policiais, mas até o momento não foi possível identificar o corpo. O delegado Ewerton afirmou que nenhuma hipótese está descartada. A Brigada Militar foi a primeira a chegar e isolou a área, que está pouco iluminada.