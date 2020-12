Corte de cercas e disparos de arma de fogo em propriedade do interior

Nesta semana, um produtor rural da localidade da Estrada do Paipasso, registrou na Delegacia de Polícia que, no último dia 12, o vizinho o comunicou que durante à noite um veículo que ele não conseguiu identificar, pois o motorista desligou os faróis, se aproximou da sua propriedade e, na sequência ele ouviu vários disparos de arma de fogo. Também, ocorreu, na mesma noite, danos em cercas que foram cortadas. Diante da informação, o dono do estabelecimento realizou buscas para tentar identificar algum vestígio que pudesse comprovar abigeato, mas até o momento do registro nada havia sido identificado.

Entretanto, ele destacou que nas adjacências há um bando de capivaras o que pode ter justificar os disparos de arma de fogo. Em razão de não ter conhecimento da autoria e da invasão na propriedade, o homem de 45 anos anos compareceu na Delegacia de Polícia de Alegrete.