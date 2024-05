Nível do Rio nas últimas sete horas cresceu mais 24cm em Alegrete

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do município dão conta que 231 pessoas tinham sido atingidas pela inundação do Rio Ibirapuitã em Alegrete. O número de desabrigados alcançou mais de 100 flagelados que foram levados para os abrigos disponibilizados pela prefeitura. Entre os abrigos ativos, estão o Ginásio IEE Oswaldo Aranha, SAAIA, Ginásio EMEB Euripedes Brasil Milano e Quadra da Nós Os Ritmistas. Os bairros atingidos são Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã, Promorar, Canudos e Tancredo Neves.

Conforme a estação automática da CPRM instalada no bairro Rui Ramos, às 8h desta quinta-feira (02), o nível registrava 12m34cm , situação de inundação. Passada 7h15min, às águas subiram 24cm, deixando as autoridades em extrema preocupação.

Uma série de campanhas solidárias foram ativadas na cidade para ajudar os desabrigados com itens de alimentação e vestuário. A própria prefeitura ainda pela manhã criou um SOS Alegrete em prol dos atingidos por essa nova enchente que assola o município, em menos de 20 dias.

Na última medição pela CPRM, o nível marcava 12,59 às 15h15min, em estado de elevação. O acumulado de chuvas nas últimas 24hs é de 63.4mm; nas 48h acumula 119.8mm e nas últimas 72hs, o município teve uma precipitação de 191.8mm pelos dados do CEMADEN.

A Defesa Civil trabalha com auxilio de servidores municipais, apoio integral do Exército Brasileiro e voluntários. As atividades de mudança de pessoas atingidas pela enchente estão sendo feito até as 18h, por questões de segurança. Contatos da Defesa Civil são: (55) 3120 1065/ (55) 991589544.