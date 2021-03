Covid-19: Alegrete registra mais 133 casos positivos e dois óbitos nesta sexta-feira

Compartilhe















Nesta sexta-feira (12) foram registrados 133 casos positivos, 63 mulheres e 70 homens, com idades entre 11 meses e 91 anos. Também foram registrados 85 recuperados. Foram registrados os óbitos de duas mulheres, uma de 62 e outra de 70 anos.

Há 15 pacientes na UTI Covid, sendo os 13 confirmados. No Hospital de Campanha há 26 pacientes, destes 21 confirmados e na UPA são 23 internados, 14 confirmados. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma não há leitos disponíveis. Já no Hospital de Campanha, há 30 leitos, assim 04 estão disponíveis. Na UPA, que conta com 25 leitos, 02 estão disponíveis. Na UTI não-covid há 8 leitos, 05 estão ocupados e 03 estão disponíveis.

Atualmente são 6.338 casos confirmados, com 4.847 recuperados, 1.400 ativos (1.352 estão ativos em isolamento domiciliar e 48 hospitalizados positivos de Alegrete) e 91 óbitos.

Foram realizados 22.613 testes, sendo 16.087 negativos, 6.338 positivos e 188 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.646 pessoas.