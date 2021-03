Sistema de saúde de Alegrete confirma a falta de leitos, oxigênio e insumos

Diante da situação caótica que se instalou no município de Alegrete com a pandemia da Covid-19 e em virtude de nos encontramos no pior momento desta crise sanitária, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Exército Brasileiro, a Santa Casa de Caridade de Alegrete e o Conselho de Saúde organizaram uma linha de cuidados para auxiliar o único hospital de Alegrete e que também atende a região.

O sistema local está em colapso e com gravíssimos problemas, como falta de leitos, de cilindros de oxigênio e de equipamentos imprescindíveis ao tratamento dos pacientes com Covid-19.

A Secretaria de Saúde cedeu enfermeiros para trabalhar na linha de frente, sob a coordenação do hospital, viabilizando oxigênio, colocando ambulâncias à disposição, bem como dará seguimento aos atendimentos de outras comorbidades e atendimento intensivo nas Unidades Básicas de Saúde, através das equipes de ESFs e aos atendimentos no Centro de Triagem Respiratória para as síndromes gripais.

Todos os esforços envidados pelo Município até então, reforçam que os órgãos públicos e entidades de saúde não estão medindo esforços para superar a brutalidade deste momento.

Por fim, legitimada por representar todo o sistema de saúde, a Prefeitura de Alegrete conclama a população alegretense a manter as conhecidas medidas preventivas e protocolos que reduzem a transmissão do novo coronavírus, com o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social.