Criança é atropelada e motorista foge sem prestar socorro

Uma criança de nove anos foi atropelada no final da tarde de ontem(17), na Avenida Eurípides Brasil Milano.

De acordo com informações dos policiais, o menino estava sentado no cordão da calçada, quando a viatura chegou no endereço.

Ele relatou que estava atravessando a via quando foi atropelado por um carro de cor escura que acredita ser um Corsa.

A criança queixava-se de muitas dores nas costas e foi removida à upa pelo Samu. Ela não sofreu ferimentos graves. Apenas algumas escoriações e depois de atendida foi liberado.

O condutor do carro fugiu sem prestar socorro à criança. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.