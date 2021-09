CTG Farroupilha reacende a chama da tradição nesta Semana Farroupilha

No dia 13 de setembro, o jantar show com o Grupo Rodeio, também, entrou na história do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas – o segundo mais antigo do RS, com 67 anos. Antes, os Cavalarianos, do CTG Farroupilha, todos de máscara personalizada, conduziram a centelha da Chama Crioula que foi entregue, neste ano, junto a AFUNCAAL, na BR 290.

Para quem esteve no local, ressaltou que foi uma noite mágica e que a organização, como sempre, foi impecável. O Farroupilha é único a ter uma programação nesta semana dos Festejos Farroupilhas, na noite do dia 15, o encontro foi com os pais e prendas e peões das invernadas que estavam há mais de 1 ano e meio sem a presença no CTG.

Com todos os cuidados e protocolos atendidos, o reencontro foi marcado com pão com linguiça. Além da integração, eles também assistiram em um telão, o DVD do Espetáculo Farroupilha de 2019.

Nesta sexta-feira(17), terá a Noite da Ovelha( churrasco de ovelha e acompanhamentos), assim como, show com Filipe Coelho. Também, Oficina de Pátria Especial ( tertúlia ) e encontro de Trovadores, entre eles, Aldori Tito – Campeão do Enart.

Já no sábado(18), acontece o Festival Cantinho Farroupilha a partir das 18h, o Canto Farroupilha a partir das 20h e show de Cristiano Fantinel. A entrada é um quilo alimento não perecível.

Dando sequência, no domingo o famoso Costelão na Vala, ao ar livre, ao meio dia. esse Costelão também tem a opção de levar para casa.

E, para encerrar, no Dia 20 após a cavalgada terá churrasco para sócios e não sócios. Devido à pandemia, os ingressos são limitados, portanto, os interessados devem procurar a Secretaria do CTG Farroupilha.