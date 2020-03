Curso Aprovação é o melhor caminho para chegar à universidade

Só é vencedor quem está preparado. Por esse motivo, é muito importante um lugar que tenha referência e um excelente ensino.

Assim é o curso Aprovação. Lá, os alunos tem ensino gradativo. A programação das aulas no APROVAÇÃO ocorre em uma sequência didática bem planejada, de modo a possibilitar inicialmente o pleno entendimento dos conceitos abordados, relacionando-os posteriormente ao cotidiano dos alunos e a situações que possibilitam o aprimoramento de suas competências. Além dos resultados e fortalecimento da confiança do aluno em si.

Um outro diferencial é que os alunos são estimulados a se superarem, a baterem suas próprias metas visando o alcance dos seus objetivos. Alunos focados hoje, serão alunos bem sucedidos amanhã!

Os alunos, no APROVAÇÃO, são constantemente desafiados e passam por um processo de fortalecimento da confiança no seu potencial.

Também são estimulados a cooperar com os colegas, o que reforça ainda mais o conhecimento individual, a segurança quanto à assimilação de novos conteúdos e a futura capacidade de trabalhar profissionalmente em equipe.

O clima no APROVAÇÃO é inspirador, proporcionando que o estudo ocorra naturalmente, com qualidade e excelentes resultados. Os professores estimulam os alunos a perseverarem e a enfrentarem de modo otimista as suas dificuldades.

O curso tem como foco a organização e o processo de melhoria contínua, o que proporciona um ciclo virtuoso e contagiante entre os seguidores do método. Os coordenadores e professores são profissionais preparados e compromissados com o aluno.

Em sintonia com o conjunto das habilidades propostos pela matriz do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o método valoriza a proatividade, o pensamento crítico e a excelência na comunicação, colocando estas como habilidades centrais relacionadas ao exercício pleno de todas as profissões.

O APROVAÇÃO acompanha, orienta e aprova. Os conteúdos e a dinâmica do método do curso são desenvolvidos de forma a possibilitar a aprovação nas universidades mais concorridas do sul do Brasil e no ENEM.

O curso APROVAÇÃO, prioriza o ensino gradativo, objetivo, colaborativo e focado na aprovação do aluno. A importância dada pelos professores ao atendimento diário a dúvidas e à orientação aos alunos. O material didático é TOTEM, atual e aprofundado, composto de 28 livros, os conteúdos ilustrados, colorido e inúmeros exercícios.

Também tem o acompanhamento estruturado e próximo ao aluno, professores experientes na didática de Pré-vestibular, de Santa Maria e região. A estrutura física e dos ambientes do curso são adaptadas para o estudo individual e coletivo.