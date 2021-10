De parabéns: Senac Alegrete participa de passeio turístico e de cunho histórico e cultural alusivo aos 190 anos do município

Com o objetivo de promover o engajamento da comunidade em prol do bem-estar de todos, o Senac Alegrete participará de passeio turístico e de cunho histórico e cultural alusivo ao aniversário de 190 anos do município, celebrado na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro. A programação percorrerá pontos turísticos da cidade nos dias 22, 25 e 28 de outubro, sempre às 17h. A atividade, intitulada de Baita Tur, é desenvolvida em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sesc e Sindilojas.

No município, o Senac Alegrete chegou em 1994 e desde então atua nas áreas de Idiomas (Inglês, Francês, Italiano e Espanhol), Beleza, Gastronomia e Informática. A escola é pioneira na realização de viagens internacionais de estudos da língua inglesa, sendo a única escola do Senac no Brasil a ser reconhecida pela Universidade de Cambridge como Centro Preparatório para os Exames Internacionais.

Para participar do passeio, a inscrição é realizada no Senac mediante a doação de 1 litro de leite. As vagas são limitadas a 20 pessoas por passeio. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (55) 3422-1069 e (55) 3421-2000.