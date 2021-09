Declare a sua independência da cozinha com Kuaty’s Marmitas

Share on Email

Pois é, muito tempo que você poderia estar aproveitando para desempenhar outras funções ou descansar.

A Kuaty’s Marmitas é uma empresa que veio para facilitar a sua vida e declarar a sua independência da cozinha.



O cardápio é recheado de delícias com o sabor e tempero caseiro, proporcionando satisfação, praticidade e economia.

A empresária Vanessa Safons de Castro e sua equipe diariamente preparam um cardápio de acordo com o “gosto” do cliente, mas sempre planejados para ter o aporte nutricional necessário em um prato saudável como: carboidrato, proteína, leguminosos e vegetais variados. Desta forma, mesmo naquela correria do dia-a-dia, a sua refeição será saudável e sob medida.



Aproveite e contrate os serviços da Kuaty’s Marmitas e liberte-se de um compromisso à mais na sua vida.

Kuaty’s Marmitas:

Ideia de cardápio (seleção semanal).

Pedidos podem ser realizados até às 10h30min;

Marmitas fixas com valor semanal, quinzenal e mensal;

Entrega gratuita;

Atendimento de segunda-feira a sábado, em todo o perímetro urbano.

Kuaty’s Marmitas – sua aliada na correria do dia-a-dia!

Contato: (55) 9 8433 3985

Whatsapp: (55) 9 9726 5218

Redes sociais:

Facebook: Kuaty’s Marmitas

Instagram: @kuatys

Aline M. Kunz