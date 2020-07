Dentre denúncias de descumprimento do Decreto do fim de semana, jogo de futebol e bares nos bairros

Compartilhe









6 Shares

Na tarde de ontem(26), mesmo com o Decreto da última sexta-feira(24), em que o Prefeito Márcio Amaral determinou lockdown, como uma medida mais drástica para conter a disseminação do vírus (coronavírus), no Município, algumas pessoas “desafiaram” a fiscalização que foi ostensiva. A primeira noite, com a chuva e o frio, a madrugada de sábado foi bem tranquila, sem ocorrências. Já a partir de sábado à tarde, muitas denúncias permaneceram mais intensas na tarde e noite de domingo. Muitas de aglomerações não eram procedentes. As autuações foram mais em estabelecimentos em bairros que estavam atendendo entre as grades. No bairro Vila Nova na noite de ontem, quando os clientes perceberam as viaturas, saíram correndo.

Moradores próximos ao Campo do palmeiras, na Avenida Gentil Carlesso, fizeram o registro de uma partida de futebol. Segundo eles, cerca de 22 homens estavam no local. ” Não quero ser identificado, mas achei uma falta de educação, um desrespeito com a população. Não entendo o motivo que esses indivíduos não podem esperar um pouco pra realizarem esse jogo” – disse um dos moradores.

A fiscalização teve muito trabalho e também atuou no Passo Novo. Conforme um morador foi realizada a denúncia, mas sem tempo hábil para que a fiscalização pudesse dar o flagrante.