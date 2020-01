Denúncia de rinha flagrou 19 galos e dono é multado em mais de 9 mil reais em Alegrete

Na manhã desta terça-feira (21), após recebimento de denúncia na última sexta-feira (17), o Setor de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente em ação conjunta com o Patrulhamento Ambiental – PATRAM, atendeu uma ocorrência de crime ambiental no bairro Pedreiras. Na residência foram encontrados 19 galos em situação de maus-tratos.

Apesar de não ter ocorrido flagrante, pelas condições em que se encontravam, há indícios que os animais participavam de rinhas de galo. No local, além de gaiolas foram encontradas lixas de unhas e biqueiras, objetos comuns na prática da rinha.

Após laudo emitido pela médica veterinária do Centro de proteção Animal, constatando as péssimas condições dos galos, o proprietário foi autuado por crime ambiental, Lei 9.605/98 e recebeu uma multa administrativa no valor de R$ 9.500,00. Foi concedido pela PATRAM o direito de guarda, como fiel depositário, durante o processo judicial.

A secretária Gabriella Segabinazi informa que as denúncias para este tipo de crime podem ser protocoladas diretamente na Secretaria de Meio Ambiente. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

