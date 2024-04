Santa Casa: Centro de Imagem é ampliado

A Santa Casa de Alegrete está preparando a cerimônia de inauguração de novos espaços de atendimento. Além do Ambulatório da Gestante de Alto Risco e Casa de Acolhimento das Mães da Neo, também será inaugurado um novo espaço no Centro de Imagem Raul Englert, que foi ampliado e passa a ter uma nova área, destinada a exames de Endoscopia e Colonoscopia.

O presidente da Santa Casa lembra que este é mais um investimento com recursos das emendas parlamentares e que se destinaram a aquisição de móveis e equipamentos para a nova área do Centro de Imagem. A obra de ampliação veio com recursos do governo estadual, através do Programa Avançar na Saúde, e será entregue oficialmente até a metade do mês de maio. “A expectativa é que o governador do Estado, Eduardo Leite, esteja presente nessa ocasião”, diz Roberto Segabinazzi.

Conforme o diretor técnico da Santa Casa, Décio Peres, o espaço já está em uso, mesmo antes da entrega oficial, devido a grande demanda por exames. “O setor não para, é uma quantidade enorme de exames, que são feitos diariamente.’’

Peres informa que o novo espaço de Endoscopia e Colonoscopia está adequado às normas da Vigilância Sanitária e conta com sala de repouso, três salas de exames, 6 equipamentos disponíveis para realização dos exames e estruturado com corpo de enfermagem e técnicos experimentados. “A estrutura melhorou 100% e continua a pleno para o bom atendimento aos pacientes, que tanto o hospital valoriza”.

A Santa Casa continua com a campanha de arrecadação de recursos para mobiliar a Casa de Acolhimento, para abrigar futuras mamães, que tem problemas na gestação e mães de recém-nascidos que precisam ficar no hospital para garantir a sobrevivência de seus bebês que estão em risco e necessitam permanecer hospitalizados. Para doação de qualquer valor, segue a conta da Santa Casa no Banrisul, agência 0110 conta 06.114480.0-0 ou através do PIX 87.200.929/0001-42.