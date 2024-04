Previsão de mais de 50mm de chuva para o fim de semana em Alegrete

Esse fim de semana será marcado pela chuva em Alegrete. Segundo a previsão do Climatempo, estão previstos mais de 50mm de chuva para sábado e domingo, e na segunda-feira, mais 20mm de precipitações.

Neste sábado (27), o dia começa com 16ºC e a máxima sobe até os 27ºC. Durante o dia, estão previstos 32mm de chuva, concentrados no período da madrugada e nas primeiras horas da manhã. Não há alertas da Defesa Civil para possíveis temporais ou ventos mais fortes na região da Fronteira Oeste.

Já no domingo, o padrão de temperatura amena se repete. O dia amanhece com 14ºC e a máxima não sobe muito, atingindo 26ºC. A chuva também fará parte do dia, com previsão de 25 milímetros ao longo do dia.

Fotos: arquivos Portal Alegrete Tudo