Quando uma corrida deixou de ser apenas uma corrida: duas pessoas ajudaram a salvar uma vida em Alegrete

Há noites em que a cidade segue seu curso sem perceber que, em algum ponto de suas ruas, uma história está sendo escrita longe dos olhos de quase todo mundo. Na noite desta terça-feira (8), em Alegrete, uma corrida de aplicativo poderia ter terminado como tantas outras: uma passageira chegando ao destino, o motorista seguindo para a próxima chamada e cada um retomando sua própria vida. Mas alguma coisa fez aquele motorista perceber que aquela não era uma corrida comum. E foi justamente essa percepção que mudou o rumo dos acontecimentos.

A passageira pediu para descer nas proximidades do Parque Rui Ramos. Deixou o dinheiro da corrida no interior do veículo e caminhou em direção à ponte. O motorista poderia ter entendido que a corrida havia terminado e seguido seu caminho. Não seguiu. Percebeu que havia uma situação de risco e decidiu tentar ajudá-la. Enquanto procurava uma maneira de acalmá-la, também percebeu que sozinho talvez não conseguisse conduzir aquele momento. Foi então que pediu ajuda a uma pessoa que passava pelo local.

Era Thais Rhodes da Costa, que voltava do estágio. Ela não conhecia o motorista e tampouco a passageira. Não estava envolvida naquela história e poderia simplesmente ter continuado seu caminho. Mas parou.

Diante do pedido de ajuda, Thais tentou se aproximar e entender o que estava acontecendo. Não conseguiu chegar até a mulher, mas fez algo que, naquela circunstância, poderia ser decisivo: acionou a Brigada Militar.

A partir daquele momento, uma situação que havia começado entre desconhecidos passou a contar com uma rede de atendimento. Os policiais chegaram rapidamente ao local e, posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. O que aconteceu depois deve ser tratado com a discrição necessária em situações como essa. Mais importante do que expor a mulher ou transformar sua dor em notícia é registrar que, naquele momento de extrema fragilidade, houve pessoas que perceberam o risco, permaneceram por perto e buscaram ajuda especializada.

Existe uma dimensão dessa história que talvez seja maior do que a própria ocorrência. Ela está na escolha feita por duas pessoas que não tinham nenhuma obrigação de permanecer ali. O motorista não conhecia aquela passageira além dos minutos compartilhados dentro de um carro. A mulher que estava voltando do estágio provavelmente pensava em chegar ao seu destino e encerrar o dia. A vida de cada um seguia uma direção própria. Ainda assim, quando perceberam que outra pessoa estava diante de uma situação de extremo sofrimento, os dois interromperam o próprio caminho.

Não é preciso transformar esse gesto em heroísmo para reconhecer sua importância. Há algo mais simples e mais humano nele: a capacidade de não passar adiante quando alguém precisa de ajuda. O motorista percebeu. Thais ouviu o pedido. Ela tentou fazer o que estava ao seu alcance e, quando percebeu que não conseguiria agir diretamente, procurou quem poderia. A Brigada Militar respondeu. O Samu foi chamado. Uma sequência de pequenas decisões acabou formando uma espécie de corrente de proteção em torno de uma vida.

É assim que muitas vezes a prevenção acontece na vida real. Não necessariamente em grandes discursos, mas na atenção de alguém que percebe uma mudança de comportamento, na pessoa que pergunta se está tudo bem, naquele que não vai embora diante de uma situação estranha e naquele que sabe reconhecer o momento em que precisa chamar ajuda profissional. Nem sempre temos as palavras certas. Nem sempre sabemos como agir. E ninguém deve carregar sozinho a responsabilidade de resolver uma crise. Mas quase sempre podemos fazer alguma coisa: não ignorar, não julgar e procurar ajuda.

A história aconteceu justamente em setembro, mês marcado pela ampliação das conversas sobre prevenção do suicídio e valorização da vida. Mas talvez nenhuma campanha consiga traduzir melhor esse propósito do que uma cena como a desta noite em Alegrete. Porque falar sobre vida não significa apenas utilizar palavras bonitas. Significa reconhecer que, por trás de uma situação de crise, existe uma pessoa, com uma história que não conhecemos por inteiro, com dores que talvez ninguém ao redor consiga enxergar e com uma vida que não pode ser reduzida ao momento mais difícil que atravessou.

Também por isso, contar essa história exige responsabilidade. A dor de alguém não precisa ser exposta para que o gesto de quem tentou ajudar seja reconhecido. Não é necessário conhecer detalhes íntimos, reproduzir informações sensíveis ou descrever uma tentativa de suicídio para compreender a dimensão humana do episódio. O que merece luz é aquilo que pode servir à vida: a percepção do risco, a disposição para ajudar, o acionamento das forças de segurança e do atendimento de emergência e, sobretudo, a ideia de que ninguém deveria enfrentar sozinho um momento de sofrimento extremo.