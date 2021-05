Devido ao grande sucesso, Full Redux prorroga seus descontos

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Durante esse mês de maio lançamos o Full Redux + Nutri, já disponibilizado o acompanhamento nutricional com nossa nutricionista Carla Araújo, durante 40 dias junto com o tratamento Full Redux. Com descontos de 20% nos cartões e dividido em 10x e 30% à vista.

Devido a grande procura, nossa agenda para esse mês esta cheia. Mas iremos manter os descontos para quem quiser fechar esse mês ainda para começar o tratamento em junho.

Lembramos que é necessário fazer avaliação antes de começar o tratamento. Pois montamos um protocolo exclusivo para cada cliente. Nossa avaliação é gratuita.

Então corre que ainda da tempo!!

Sobre a Full Redux:

Full Redux é uma franquia renomada nacional e internacional focada na estética e nutrição. Visando sempre trazer uma melhor qualidade de vida para seus clientes.

O tratamento Full Redux trata as principais queixas como gordura localizada, celulite e flacidez na mesma sessão e seus resultados ja podem serem vistos desde a primeira sessão. Aliamos o tratamento a reeducação alimentar e atividades físicas para que seus resultados sejam rápidos e duradouros promovendo assim uma mudança de hábito e melhor qualidade de vida.

Nossos produtos são patenteados de uso exclusivo da nossa marca, sendo testado e comprovado cientificamente pela Anvisa provando a sua eficácia.

E lembre-se que estética e nutrição caminham juntas. Estética não é só beleza. É saúde e amor!

A clínica fica localizada na Rua Luiz de Freitas, 42, sala 301. Em cima da malharia Rizzatti.

Nosso horário de funcionamento: Segunda a Sext-feira das 9h às 20hs. Sábados: das 9h ao meio-dia.

Redes sociais:

Facebook: Full Redux Alegrete.

Instagram: @fullredux.alegrete

@nutricionista.carla.araujo

WhatsApp: 055 9 9967-3978