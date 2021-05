Lauro Dornelles inicia aulas presenciais com alunos do Turno Integral

Compartilhe















Nesta semana a Escola Estadual de Educação Básica Dr Lauro Dornelles iniciou o atendimento presencial aos alunos da Educação em Tempo Integral que não tem acesso à internet. Eram esperados 13 alunos, vieram 8.

Os mesmos foram recebidos com todos os protocolos exigidos pelo COE., inclusive com laudo da vigilância sanitária local, disse a diretora da Escola Mirza Nunes.

A Diretora recebeu a todos com a escola sempre linda, aprazível para os alunos e Professores e esses ganharam um kit de higienização com álcool gel, máscaras e flanela comprado pela Diretora que sempre demonstra preocupação com a saúde e a vida de todos.

Na semana que vem iniciam os alunos do Ensino Fundamental e Anos Finais e, no início do mês de junho as demais modalidades de ensino da maior Escola da Zona Leste de Alegrete.

Vera Soares Pedroso