Dezembro de pouca chuva e aumento de calor em Alegrete

No dia 21 de dezembro entra oficialmente o verão e, com ele, o calor mais forte aqui na Região. A previsão é que nesse mês, com exceção deste fim de semana, seja seco. Mas bem antes da entrada oficial da nova estação uma massa de ar quente vinda da Argentina vai deixar o tempo quente em Alegrete.

E a previsão é que de sexta até domingo caiam pancadas de chuva no Município. Depois, a temperatura vai subir bastante e o tempo será seco.

Com isso, diminui o nível das barragens que abastecem as lavouras de arroz e os reservatórios de localidades do interior. Como a Defesa Civil não tem caminhão pipa o trabalho fica dificultado para levar água a sete localidades de Alegrete que já enfrentam a escassez do produto. Eles fazem com caminhão baú cedido pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Douglas Adolpho, do Irga, diz que a previsão é de que até o Natal, chova 80mm, portanto, dentro da média de dezembro que é de 75mm.

Ele explicou que com a alta temperatura e o vento, a evapotranspiração (rios, barragens e sangas) subiu de 6 para 8 a 9 milímetros, por dia, o que resseca o solo. Quanto às barragens, para mantê-las no nível é necessário mais de 100mm de chuva. Disse, ainda, que a produção de arroz está normal e foram plantados 92% da área prevista dos 54 mil 280 ha, porque na época do plantio alguns produtores não tinham reserva hídrica suficiente para o plantio.